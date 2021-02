Ricerca: Human Technopole, conclusi lavori primi laboratori sperimentali (2)

12 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Il direttore della Fondazione Human Technopole, Iain Mattaj, spiega che "in questi mesi gli scienziati di Human Technopole hanno potuto continuare le loro attività di ricerca grazie a collaborazioni con i loro istituti di provenienza. Ora gli vengono date le chiavi della loro "nuova casa", laboratori all'avanguardia che saranno attrezzati progressivamente con le strumentazioni più innovative e che verranno utilizzati nello spirito di apertura che contraddistingue Ht".

L'arrivo dei primi laboratori "segna un passaggio importante che ci permetterà di accelerare ulteriormente l'assunzione di personale scientifico, di dare il benvenuto ai primi vincitori del bando Early Career Fellows e di avviare la nostra attività di formazione con corsi e workshop per giovani scienziati”, continua.

"Siamo molto orgogliosi di poter annunciare il completamento dei lavori per la realizzazione dei primi laboratori sperimentali di Human Technopole", sottolinea Marco Simoni, presidente della Fondazione Human Technopole. "In poco più di un anno e mezzo siamo riusciti a portare a termine il cantiere, nonostante i rallentamenti e le difficoltà dovute all'emergenza Covid-19. La ricerca italiana rappresenta un'eccellenza a livello internazionale, ma dobbiamo dotare il nostro Paese di poli per la ricerca scientifica con laboratori e strumenti all'avanguardia, in grado di attrarre i migliori talenti internazionali. In questa fase così critica per il nostro Paese, è fondamentale investire in scienza, ricerca e innovazione per costruire una solida base per il nostro futuro”.