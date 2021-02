12 febbraio 2021 a

Roma, 12 feb (Adnkronos) - "È una foto del 2014. Spesso siamo stati in disaccordo, ma sempre gli ho riconosciuto una dedizione per il MoVimento come pochi. Ci rivedremo. Grazie Ale". Lo scrive su Facebook Nicola Morra pubblicando una foto con Alessandro Di Battista.