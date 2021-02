Governo: Rotondi, 'senza Salvini sarebbe solo tecnico di scopo'

12 febbraio 2021 a

Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Sono fuori dai giochi, quindi dó giudizi disinteressati: Draghi durerà e farà bene se saprà coinvolgere i partiti in un disegno alto e nobile, che dovrà essere suo e solo suo. A destra la politica è rappresentata da Salvini, e lo dice uno che non è suo fan. Con molta franchezza consiglierei a Draghi di coinvolgerlo. Senza Salvini al governo, il nuovo esecutivo diverrebbe in poche settimane un esecutivo tecnico di scopo". Lo dice Gianfranco Rotondi, presidente della fondazione Dc e vicepresidente del gruppo di FI alla Camera.