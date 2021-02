Governo: Pizzarotti, 'Di Battista come Don Chisciotte, ma non si è mai sporcato mani'

12 febbraio 2021 a

Roma, 12 geb. (Adnkronos) - "Essere fuori dal contesto politico senza mai sporcarsi le mani è la cosa più semplice di questo mondo: come parlamentare Di Battista non ha mai fatto una proposta di legge, mai una interpellanza, mai si è preso una responsabilità che fosse una. Ancora oggi è rimasto a 10 anni fa, solamente che il mondo nel frattempo è andato avanti. Sembra un Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. La differenza è che quello è un romanzo, la politica e la realtà sono altra cosa". Così il sindaco di Parma, ex M5S, Federico Pizzarotti, intervistato dall'Adnkronos.