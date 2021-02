12 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - In tutto sono 23 i ministri della squadra Draghi: 15 politici e 8 tecnici. Si conferma, come da indiscrezioni, il 'mix' nella composizione di governo in cui però la politica ha un peso notevole visto che doppia la quota dei tecnici.