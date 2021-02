Formazione a distanza nel 2021: necessaria e funzionale

12 febbraio 2021 a

a

a

(Milano, 12 febbraio 2021) - - Se si osservano i cambiamenti avvenuti con la diffusione del web e l'introduzione della realtà digitale, è inevitabile soffermarsi su quale sia stata l'evoluzione nell'ambito dell'apprendimento professionale. Negli ultimi tempi è sempre più presente la parola formazione a distanza, nota anche come e-learning, un sistema che ha avuto un particolare impulso anche a causa dell'emergenza sanitaria.

Cos'è la formazione a distanza

Quando si utilizza il termine formazione a distanza ci si riferisce a una forma di apprendimento che sfrutta un supporto tecnologico al fine di collegare un docente e il soggetto che deve apprendere. Ciò significa che due o più utenti avranno la possibilità di interagire a distanza, svolgendo una lezione, un corso di aggiornamento o un esame, rimanendo al contempo separati fisicamente.

La FaD offre l'opportunità di trasmettere tutte quelle conoscenze che caratterizzano un normale sistema di insegnamento. Infatti si avrà la possibilità di trasferire materiale didattico, testi su cui studiare e a cui si aggiungono anche strumenti multimediali che possono migliorare l'apprendimento.

Le caratteristiche della formazione a distanza: tra necessità e funzionalità

Se si osserva con attenzione il sistema che è alla base della FaD si potranno quindi evidenziare delle caratteristiche specifiche. In primo luogo, la presenza di un dispositivo tecnologico (come un tablet, smartphone o computer connessi a internet per accedere a una piattaforma specializzata nell'e-learning) a fare da media di base. Attraverso questi si avrà la possibilità di collegare docente e discente utilizzando le webcam e trasferendo le informazioni attraverso immagini e video in tempo reale o salvate sul sito.

La formazione a distanza si presenta anche come una realtà dinamica con l'opportunità di interagire in gruppo e la presenza di uno o più docenti e di un tutor, che permetterà di valutare passo dopo passo i progressi della didattica.

L'e-learning in Italia

Se si osserva lo stato della formazione a distanza in Italia si deve inevitabilmente evidenziare come ci si trova in una condizione ancora in fase di sviluppo iniziale. Basta considerare che dalle ultime statistiche, il30% degli italiani non dispone di un collegamento a internet stabile, indispensabile per poter affrontare nel modo più adatto l'e-learning. A questo si aggiunge un mancato supporto logistico, con una distribuitone non ancora uniforme in tutto il territorio delle reti a banda larga. In questa prospettiva un vero e proprio impulso e attenzione nei confronti di questa forma di formazione si è avuta nell'ultimo anno, con l'avvento del Covid-19, sottolineando l'aspetto funzionale e quanto sia necessaria.

Formazione a distanza nel 2021

In linea di massima si deve considerare che la formazione a distanza richiede una tempistica minore rispetto all'apprendimento in presenza, sebbene, di recente,

• Sicurezza: il primo grande vantaggio è quello di poter contrastare le limitazioni imposte dal Covid-19, permettendo l'incontro tra gli insegnati e chi deve apprendere in piena sicurezza. Sarà quindi possibile svolgere regolarmente una lezione senza necessità di dover ridurre il numero dei partecipanti per rispettare le distanze previste dalle normative anti Covid.

• Limitazione degli spostamenti: una lezione o un corso di aggiornamento nella formazione a distanza, potrà essere seguito direttamente da casa oppure in ufficio; si limiteranno in questo modo spostamenti che possono essere rischiosi.

• Continuità: una piattaforma di e-learning permette di dare continuità alla formazione, dato che un soggetto potrà seguire le lezioni anche se si trova costretto a rimanere a casa, per esempio per lockdown o per malattia.

• Tempistiche: si avrà l'opportunità di accedere in modo diretto e immediato alla formazione, senza la presenza di turni o di limitazioni dovuti alle ristrettezze sanitarie.

• Interazione sociale: in una condizione in cui vengono limitati i contatti sociali, con l'impossibilità in alcune situazioni di spostarsi da una regione a un'altra, o con l'applicazione del lockdown, la formazione a distanza diventa l'unica forma di comunicazione diretta con altri soggetti. Infatti non solo si avrà la possibilità di interagire virtualmente con il docente, ma anche con gli altri partecipanti alle lezioni.

• Certezza di una qualifica professionale: anche in un momento storico di limitazioni alle libertà degli individui, grazie alla formazione a distanza si potrà conseguire un diploma professionale, completando tutte le fasi. Infatti sarà possibile concludere il percorso effettuando l'esame e il test online e ottenendo il relativo riconoscimento.

Vantaggi professionali della FaD

Si potrebbe pensare che la formazione a distanza possa essere un sistema utile solo per coloro che vogliono completare il loro percorso di studi, per esempio recuperando gli anni persi e ottenendo un diploma necessario per accedere a una forma di occupazione. Ma i vantaggi sono anche dal punto di vista professionale: per chi si trova a svolgere già un'attività lavorativa,

Basta considerare i numerosi benefici che si possono avere utilizzando una piattaforma di e-learning.

• Apprendimento strutturato: il sistema didattico della formazione in rete offre diverse opportunità di ampliare le proprie conoscenze. La si potrà utilizzare per apprendere un nuovo lavoro, seguendo un percorso strutturato in lezioni; si potranno anche acquisire abilità tecniche e approfondire le materie che si conoscono con gli ultimi aggiornamenti. Infine, si avrà la possibilità di ampliare la propria formazione, acquisire nuove competenze e strategie di apprendimento offrendo un supporto alla crescita professionale di un individuo e sfruttando i nuovi supporti formativi come video e file multimediali.

• Economicità: la formazione a distanza prevede una riduzione dei costi collegati all'apprendimenti sia dal punto di vista della tempistica sia per quanto riguarda l'aspetto economico. Nel primo caso si deve considerare che non sarà necessario spostarsi, ma grazie ai dispositivi tecnologici si potrà seguire ovunque un corso di formazione senza dover rinunciare a ore lavorative. Dal punto di vista economico, si avrà un risparmio per quanto riguarda i trasporti e inoltre anche per eventuale vitto e alloggio se ci si deve recare in una città differente.

• Classi equiparate: la formazione è mirata e soprattutto offre maggiori opportunità di apprendimento, grazie alla creazione di classe equiparate, con individui che hanno le stesse conoscenze.

• Personalizzazione dei programmi: si potranno personalizzare i programmi di studi in base alle esigenze dei corsisti.

• Flessibilità dell'insegnamento: la formazione a distanza si presenta un sistema molto flessibile, dato che sarà possibile effettuare attività didattiche anche in gruppo, seguire una lezione anche in un orario diverso e accedere liberamente ai contenuti didattici e formativi, realtà molto utili per chi si trova impegnato già in un'attività lavorativa.

Per informazioni:

Empire Srls è un'azienda di web marketing e brand digitale. Con un'esperienza decennale, il team è in continua evoluzione per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti alla ricerca di piattaforme di formazione a distanza affidabili.

Contatti:

tel: 030 553 2421

e-mail: