Effetto misure anti-Covid: il 25% degli italiani rimanderà le cure dentali

(Milano, 12 febbraio 2021) - Con l'estate la situazione sembrava essersi normalizzata, e in quasi tutto il Paese le attività erano tornate ai livelli pre-pandemia, comprese quelle relative alla cura dentale: controlli e interventi erano anzi aumentati dopo la battuta di arresto del primo lockdown nazionale. Oggi, con l'arrivo della seconda ondata di Coronavirus, la storia sembra destinata a ripetersi, e sono milioni di italiani che si stanno allontanando dalle consuete cure dentali per paura del contagio oppure per questioni di carattere economico.

I risultati di una ricerca realizzata da Keystone su un campione di 1200 famiglie italiane, sono lapidari: nella situazione attuale, nella prima parte del 2021 circa un italiano su quattro della fascia 20-74 anni è intenzionato a rinunciare ai servizi dentistici, che salgono però al 40% quando si tratta di persona che hanno riscontrato contrazioni economiche a causa delle restrizioni anti-Covid.

La situazione economica si rivela infatti centrale nella valutazione se sottoporsi o meno alle cure dentali, come appare evidente dal seguente scenario economico per le famiglie italiane, elaborato partendo dai dati del sondaggio Keystone:

● il 6% ha subito effetti economici negativi a causa delle perdita del lavoro di almeno un membro del nucleo familiare;

● il 15% vive una instabilità lavorativa destinata a durare ancora mesi, se non ad aggravarsi;

● il 22% ha ritrovato la stabilità economica dopo aver risolto le problematiche del primo lockdown;

● il 57% ha dichiarato di essere uscito indenne a livello di sicurezza economica.

L'elevata incertezza economica sembra essere quindi il fattore trainante di questo nuovo allontanamento dagli studi dentistici italiani, con la paura del contagio che contribuisce solo in parte, come una sorta di incentivo negativo.

Il timore del contagio si rivela invece particolarmente presente proprio nelle persone che vorrebbero ricorrere a cure odontoiatriche di routine, dalla pulizia agli interventi più semplici, rivelando quanto sia ancora radicato il doppio pregiudizio sul mondo dentale, ovvero che gli studi siano luoghi dove la contrazione di virus e infezioni sia molto probabile, e poi dalla convinzione che la salute dentale sia alla fine sempre rimandabile.

Per quanto riguarda la probabilità di contrarre virus durante una seduta dal dentista, ricordiamo che il settore odontoiatrico deve sottostare a rigidissimi protocolli di igienizzazione e sicurezza, derivati direttamente dalla pratica medico-chirurgica e quindi in grado di garantire un elevatissimo livello di protezione al paziente.

La sicurezza dello studio odontoiatrico è infatti mantenuta ad altissimi livelli grazie all'utilizzo di specifici prodotti progettati sia per la sanificazione di strumenti e superfici che per la

Purtroppo la situazione attuale della pandemia e la scienza stessa non permettono di dare garanzie Covid-free ad alcuna attività che coinvolga la relazione tra persone, come nel caso del contatto tra odontoiatra e paziente, quindi è inevitabile una contrazione del ricorso alle cure dentali nel pieno della seconda ondata di una pandemia, ma è anche vero che una corretta e costante comunicazione della sicurezza degli ambienti odontoiatrici potrà contribuire a una ripresa più rapida, ovviamente non appena l'emergenza sanitaria sarà finalmente passata.

La ricerca ha inoltre confermato tutta una serie di atteggiamenti già riscontrati riguardo al ricorso alle cure dentali, in forma di una minore tendenza alla rinuncia; le famiglie con bambini e ragazzi in età scolare tendono ad andare comunque dal dentista, nonostante le difficoltà, allo stesso modo dei nuclei familiari con redditi oltre i 3.000€ mensili.

