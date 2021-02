Coronavirus: Fontana, 'Lombardia confermata in fascia gialla'

12 febbraio 2021 a

Milano, 12 feb. (Adnkronos) - "Anche questa settimana la Lombardia è stata confermata in fascia gialla. Una buona notizia per tutti, che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso di responsabilità per evitare che ogni sforzo venga vanificato". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in seguito alla classificazione settimanale da parte della cabina di regia del ministero della Salute.