Calcio: Juventus, Arthur, Ramsey e Dybala non convocati per Napoli

Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 allo stadio Maradona. Arthur è out e non ce la fanno nemmeno Ramsey e Dybala, presente invece Bonucci che ha recuperato. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta. Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters. Attaccanti: Ronaldo, Morata.