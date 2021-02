12 febbraio 2021 a

Milano, 12 feb. (Adnkronos) - La Borsa di Wall Street chiude la seduta in positivo. Il Dow Jones termina le contrattazioni in parità a +0,09% a 31.458 punti, lo S&P 500 registra +0,49% a 3.935 punti e il Nasdaq chiude in rialzo dello 0,50% a 14.095 punti.