Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Sport e Salute, si legge in una nota della società, "ripetutamente e formalmente ha dato la più ampia disponibilità al Coni per prevedere una transizione ordinata e auspicabilmente condivisa nell'attuazione del decreto legge 5/2021. La Società ha improntato la sua azione e si è uniformata in maniera puntuale a quanto previsto nello stesso decreto".