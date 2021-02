Spettacoli: Pollice (Aiam), ‘incontro fra Draghi e comparto dia avvio a riapertura sale'

11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Questo segnale così importante si incarni in concrete attenzioni non assistenzialistiche nei confronti dell'intero settore, ma bensì in una logica di oculata pianificazione delle riaperture, nonché in un progetto di investimento capillare sul territorio per le presenti e soprattutto per le future generazioni”. Questo il commento del presidente di Aiam Francescantonio Pollice a seguito dell'incontro del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi con il presidente Agis Carlo Fontana, il maestro Nazzareno Carusi, direttore artistico della Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” membro Aiam e Mario Lorini presidente Anec.

Le 115 Associazioni musicali di Aiam manifestano il proprio apprezzamento verso un segnale di assoluta novità, che il premier incaricato ha voluto mandare alla nazione, riconoscendo implicitamente l'arte come importante attività produttiva e il pubblico come cittadini aventi diritto di coltivare la propria formazione culturale in sicurezza anche e soprattutto nei momenti di crisi.

“Grandissima riconoscenza per questo gesto dal forte significato simbolico – ha aggiunto Pollice - che rincuora l'intero settore drammaticamente colpito dalla pandemia, benché così essenziale per mantenere una sana coesione sociale basata sul riconoscimento di un'identità culturale forte e condivisa, come la nostra campagna Abbonato Abbandonato ha dimostrato dando voce alle migliaia di donne e uomini che da ogni angolo del paese ancora oggi chiedono educatamente di tornare in teatro”.