Snowboard: Moioli, 'dedico l'argento a Sofia Goggia'

Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - "E' stata come previsto una gara impegnativa. Ho cercato di rimanere concentrata a ogni run, conservando il maggior numero di energie possibili. In finale non sono partita benissimo, e sono rimasta tranquilla dietro alle altre, perché sapevo che nella parte bassa del tracciato avrei avuto la possibilità di recuperare. Purtroppo ho commesso un piccolo errore sul secondo salto, ma sono ugualmente contenta. Faccio i complimenti a Banks che ha vinto, dedico la medaglia a Sofia Goggia, io l'ho pensata in partenza e lei se ne è accorta con un gesto che solo lei conosce". Queste le parole di Michela Moioli dopo la medaglia d'argento vinta ai mondiali di snowboardcross in Svezia.

"E' una bella soddisfazione, perché comunque non è mai facile vincere una medaglia ai Mondiali e riconfermarsi stagione dopo stagione. Abbiamo fatto un grande lavoro, ho al mio fianco persone magnifiche, che mi aiutano. Ci mancava una medaglia di questo colore nella mia collezione personale, è un ulteriore passo di crescita nel mio percorso. Adesso nella gara a squadre di venerdì mi voglio proprio divertire”.