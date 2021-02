Sci: Roda, 'apertura impianti segnale importante per settore montagna'

11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - "L'apertura degli impianti sciistici è un segnale importante per tutto il settore della montagna che ha sofferto tantissimo in questi mesi. La stagione in larga parte ormai è andata ma ripartire darà un po' di respiro". Il presidente della Fisi, Flavio Roda, commenta così all'Adnkronos la riapertura degli impianti sciistici nelle regioni gialle. Il 15 febbraio si riparte in Piemonte e Lombardia, il 17 in Trentino, il 18 in Valle D'Aosta. "E' un'ottima notizia -sottolinea Roda-. Si riparte con restrizioni severe, con skipass contingentati ma è decisamente meglio di niente. Restare chiusi per tutta la stagione sarebbe stato disastroso".