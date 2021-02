San Valentino dal gusto rock e in sicurezza negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia

11 febbraio 2021 a

(Firenze, Roma, Venezia, 11 febbraio 2021) - Attivi i protocolli Safe & Sound e per gli innamorati che scelgono Hard Rock Cafe l'iniziativa selfie-ricordo che verrà condiviso sulle pagine social dei Cafe più rock d'Italia e una lezione di ballo gratuita su flirtingonthefloor.com

Da venerdì 12 febbraio a domenica 14 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, gli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia si tingono di rosso per la festa degli innamorati e, pur sotto il rigido controllo dei protocolli di sicurezza studiati per l'emergenza sanitaria, propone tre giorni nel segno del gusto della passione, con una sorpresa danzante studiata appositamente per le coppie rock.

Oltre alla possibilità di gustare il Valentines WeekEnd Menu (3 days of love❤️), studiato apposta per l'occasione e di veder condiviso sui canali social del locale il loro momento più romantico, Hard Rock Cafe omaggerà i fan con un coupon valido per una lezione di ballo latino americano targato Flirting on the floor.

“Solitamente” spiegano dall'azienda “i nostri Cafe sono lo spazio perfetto per ospitare concerti ed eventi che divertono e intrattengono i nostri fan. Purtroppo, le restrizioni dovute alle norme di sicurezza per arginare i contagi ci impongono una maggior attenzione, ciononostante abbiamo pensato a questa partnership per regalare sia alle coppie che sceglieranno di festeggiare San Valentino nei nostri Cafe in presenza, sia a quelli che sceglieranno la formula delivery a casa, un coupon per una lezione di danza latino americana sulla piattaforma flirtingonthefloor.

Il Valentines WeekEnd Menu prevede piatti come Hummus cremoso con il mix di spezie LoveAll, servito con focaccia calda a lato, il Surf & Turf deluxe steak che intreccia il gusto terra-mare, o il California Style Cobb Salad con avocado e fagioli neri e la classica Steak special with marinated mushrooms. Per finire, un inaspettato Martini shakerato al caffè e una ricca torta a strati di cioccolato fondente con salsa alle fragole.

“Il protocollo Safe & Sound” dicono dall'azienda “ci assicura non solo il distanziamento dovuto, ma anche il rispetto delle norme più importanti dal controllo della temperatura corporea, naturalmente applicato sia al personale di servizio che ai clienti, alla sanificazione immediata degli spazi utilizzati”.

Tutti i fan nei Cafe potranno postare il loro miglior selfie di coppia taggando il Cafe e i più belli verranno poi condivisi sulle bacheche digitali degli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia, in modo da mantenere indelebile il ricordo di un San Valentino speciale in ogni senso.

Inoltre, tutti gli ospiti dei Cafe potranno accedere al Rock Shop che per l'occasione proporrà ancora saldi e sconti sulla maggior parte dello stock.

Infine, per chi invece volesse festeggiare la sera nella propria casa, Hard Rock Cafe propone i menu delivery: un semplice ordine on-line e la cena è servita, con la possibilità di acquistare il regalo per il proprio partner anche on-line attraverso gli store dedicati.

Insomma, San Valentino da Hard Rock Cafe è un appuntamento tremendamente serio, ed anche in tempo di Covid si cerca in ogni modo di regalare un momento di gustosa felicità.

Valentines WeekEnd Menu (3 days of love❤️)

HARD ROCK HUMMUS

Ricetta classica di hummus cremoso, guarnito con croccanti ceci conditi col nostro mix di spezie “Love All” e servito con al lato focaccia croccante.

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

Pollo grigliato, avocado, mais arrostito, fagioli neri, formaggio Monterey Jack, pomodori e semi di zucca tostati, su un letto di fresca insalata mista condita con cremosa salsa ranch.

DELUXE STEAK SPECIAL WITH MARINATED MUSHROOMS

Scegli tra Cowboy Ribeye da 397g e NY Strip Steak da 340g di carne grigliata e guarnita con funghi marinati in una salsa al bourbon e bacon affumicato, servita con patatine fritte e verdure di stagione

SURF & TURF DELUXE STEAK

Scegli tra Cowboy Ribeye da 397g e NY Strip Steak da 340g di carne grigliata e guarnita con gamberetti speziati, servita con patatine fritte e verdure di stagione.

BE MINE CHOCOLATE FUDGE CAKE

Ricca torta al cioccolato con strati di cioccolato fondente, arricchita con salsa di fragole e guarnita con fresca panna montata.

ESPRESSO MARTINI

Grey Goose Vodka, Kahlùa e caffè espresso, il tutto shakerato per un cocktail cremoso e rinfrescante.

Il programma SAFE + SOUND implementato neI Cafe italiani garantirà a tutte le famiglie di poter vivere un ambiente sicuro e garantito dal punto di vista sanitario. Hard Rock International ha infatti collaborato con organizzazioni di sicurezza e salute pubblica di fama mondiale come EcoSure, una divisione Ecolab, e NSF International, precedentemente nota come National Sanitation Foundation, per garantire che le proprie location siano SAFE + SOUND, soddisfacendo così i più alti standard di sicurezza, igiene, manipolazione degli alimenti e formazione dei dipendenti. Il protocollo di sicurezza potenziato SAFE + SOUND comprende - ma non si limita - alle procedure come lo screening termico non intrusivo e all'avanguardia della temperatura prima di entrare, misure di distanziamento sociale e requisiti di maschere protettive per tutti i membri del team.

Per ulteriori informazioni sull'Hard Rock Cafe o per effettuare una prenotazione o un ordine, visitare il sito

Hard Rock International

Con 240 sedi in 69 Paesi - includendo hotel di proprietà o autorizzati o gestiti, casinò, shop, Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Hard Rock International ha lanciato nel 2020 anche l'iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton e oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali, circa 86.000, esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2020 e nel 2019, Hard Rock International è stato premiato come una delle migliori aziende dalla rivista Forbes e riconosciuta da J.D. Power, il n.1 nello studio sulla soddisfazione degli ospiti negli Stati Uniti, tra le catene alberghiere di alto livello. Le destinazioni Hard Rock sono situate nelle più grandi città del mondo, comprese le due proprietà di punta in Florida e sede del primo Guitar Hotel® al mondo, nel sud della Florida, dove si trova il quartiere generale dell'azienda. Il marchio è di proprietà dell'entità “Seminole Tribe of Florida”. Per info