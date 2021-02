Prix Italia: un successo primo appuntamento con le master class sul processo creativo

11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Con un risultato oltre le aspettative si è aperta la prima edizione delle “Master Class Prix Italia”. Un ciclo di appuntamenti online con gli ideatori delle migliori produzioni internazionali dei broadcaster Radio, TV e Web organizzato da Prix Italia, in collaborazione con Rai Academy. “Sono lieto di salutare le 500 persone che si sono iscritte da tutto il mondo per seguire i lavori di questa mattina- ha detto il Presidente della Rai, Marcello Foa, in apertura -. Un numero così importante è per noi un grande successo. Condividere, imparare, scambiare, è uno dei compiti del Servizio pubblico. Ed è anche il compito che il Prix Italia, con stima riconosciuta e credibilità, svolge da anni”.

Si tratta di seminari in cui gli autori dei programmi vincitori dell'ultima edizione del concorso internazionale organizzato dalla Rai racconteranno il processo creativo che ha portato alla realizzazione di prodotti di eccellenza. Quattro appuntamenti rivolti a esperti dei media e della produzione audiovisiva e web, ma anche a giovani appassionati di questo settore. Grande interesse è stato espresso dai partecipanti nel primo incontro dal titolo Storytelling digitale e strategie di programmazione cross – piattaforma, dedicato al progetto cross-mediale “Secrets, Death and Instagram”, DR (Danimarca), vincitore del Prix Italia 2020 nella categoria Web Factual.

“Una storia che ha suscitato numerose domande anche per il tema, di forte attualità, che affronta-sottolinea il Segretario Generale del Prix Italia Annalisa Bruchi- una rete di almeno mille giovani donne che condividono le loro immagini e pensieri di auto-mutilazione, dolore e perfino suicidio. Un sistema, un meccanismo in cui per ottenere più like e commenti, devi ferirti”.