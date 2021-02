PascaProfit, 'da meeting con Lagarde input per tornare a crescere'

11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Labitalia) - "Il meeting con Christine Lagarde è stato estremamente costruttivo. La presidente della Bce si è dimostrata estremamente affabile e disponibile nel rispondere alle nostre domande, rivelando tutta la propria determinazione nel trattare le gravi problematiche che in questo momento stanno mettendo a dura prova l'Europa e il mondo intero". A dirlo all'Adnkronos /Labitalia Giuseppe Pascarella, considerato uno dei principali esperti europei di analisi di società quotate in borsa negli Usa, ceo del gruppo PascaProfit e invitato dal prestigioso settimanale inglese The Economist a partecipare a un meeting di investitori con Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce).

"Tra i principali punti toccati - spiega Pascarella - c'è stata innanzitutto la questione Covid: Lagarde ha parlato delle conseguenze economiche e di come tornare alla crescita con riferimento agli stimoli, sottolineando come la pandemia sia stata un nuovo territorio da esplorare. Ampiamente analizzata - sottolinea - anche la questione recovery fund, dove la presidente della Bce ha esortato i Paesi dell'Unione europea a ratificarlo quanto prima, spingendo proprio i paesi del sud Europa a muoversi con maggiore velocità".

Anche l'Italia è stata tra i focus affrontati durante il meeting organizzato da The Economist. "Come prevedibile - dice Pascarella - uno dei temi principali della conversazione è stata la situazione italiana e in particolare Mario Draghi e abbiamo avuto un sussulto quando la stessa Lagarde ha pronunciato l'ormai famosa citazione 'whatever it takes', originariamente pronunciata proprio dall'ex Bce durante uno dei periodi più critici della moneta unica". "L'evento - conclude il ceo di PascaProfit - è quindi terminato con un discorso di Christine Lagarde in cui ha ribadito l'importanza di continuare con una politica monetaria accomodante, da molti considerata come un'arma rilevante per la ripresa economica".