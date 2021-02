Libri: Ken Follett, a novembre 2021 il nuovo romanzo 'Per niente al mondo' (2)

11 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - “Sono felice e lusingato - ha detto Ken Follett - che i miei editori siano così entusiasti di 'Per niente al mondo' da non vedere l'ora di pubblicarlo.” Brian Tart, presidente di Viking (editore americano di Ken Follett) ha aggiunto: “Ken Follett ha inaugurato il thriller moderno con 'La cruna dell'ago' e 'Il codice Rebecca'. Ha dato nuovo vigore all'epica con 'I pilastri della terra' e, più recentemente, con 'Fu sera e fu mattina'. Con 'Per niente al mondo' coniuga il ritmo serrato e avvincente dei suoi thriller con la verosimiglianza dei suoi romanzi storici basati su approfondite ricerche e personaggi convincenti. È una storia travolgente che lascerà i lettori senza fiato”.

“Un nuovo romanzo di Ken Follett - ha sottolineato Jeremy Trevathan di Pan Macmillan (editore britannico di Ken Follett) - è sempre un evento importante per gli amanti della lettura, ma un nuovo libro di Ken Follett che porta le sue capacità narrative in una nuova, eccitante direzione è, in una parola, elettrizzante. Non vedo l'ora che i lettori scoprano su cosa ha lavorato Ken in questi ultimi anni. Sarà un trionfo”.

Per la gioia di tutti noi che tanto amiamo la sua opera - ha detto Francesco Anzelmo - direttore generale di Mondadori Libri Ken Follett ci regala un libro magistrale. Un romanzo capace di raccontare la trama del mondo in cui viviamo con il passo del grande thriller che non possiamo smettere di leggere”.