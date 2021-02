11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Basta con l'ipocrisia sulle alleanze. Chiamatele Filomena, come volete, sul vocabolario la parola alleanza è un patto, un incontro costruito tra più parti per un fine comune. Sono obiettivi condivisi e l'alleanza è lo strumento attraverso il quale quei valori diventano attuali". Lo ha detto Nicola Zingaretti nella replica in Direzione Pd.