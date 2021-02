11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Non mi alzo con la speranza di fare ministro, lo facevo e per lealtà verso gli italiani ho detto basta. Ho detto a Draghi, la fiducia è in lei, non avrà liste e richieste. Ma come Lega se diamo la fiducia contiamo di partecipare alla rinascita del Paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta.