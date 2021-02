11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Draghi ha detto, a settembre vorrei partire con le cattedre piene. L'unica via è la stabilizzazione per titoli e anni di servizio e non con il concorsone alla Azzolina". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta.