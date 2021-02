11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Ho appena votato e ho votato sì. Il Movimento 5 Stelle all'opposizione o in campagna elettorale permanente non è un modo giusto di pensare alle prossime generazioni". Lo dichiara il ministro dello Sviluppo uscente Stefano Patuanelli, riguardo alla votazione in corso sulla piattaforma Rousseau.