Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Secondo me il governo parte, ipotizzo la fiducia al Senato martedì, prima della Camera. L'obiettivo è quello di far durare l'esecutivo per tutta la legislatura”. Lo dice il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno.