Governo: Fraccaro, 'per M5s ministero Transizione è centrale'

11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "La decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle conferma che l'istituzione del Ministero per la Transizione Ecologica è centrale per affermare un nuovo modello di sviluppo. Solo con una politica di bilancio basata sulla sostenibilità sarà possibile raggiungere i due grandi obiettivi della nostra epoca: lotta ai cambiamenti climatici e sviluppo economico”. Lo scrive il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro.

“La nostra idea di Paese - aggiunge - si basa sulla consapevolezza che la vera manovra economica da attuare è diminuire le emissioni e trasformare il modello produttivo in un sistema circolare, con il minimo impatto possibile. L'Unione Europea, con i 1.850 miliardi previsti dal programma di acquisto di asset pandemico, con la sospensione del Patto di Stabilità e con il Recovery Fund, si sta muovendo in tal senso. Nel futuro prossimo questa nuova politica economica espansiva, che ha chiuso la stagione dell'austerità, non dovrà rappresentare più un'eccezione ma la normalità".

"Oltre alla crisi sanitaria dovremo infatti combattere la crisi economica, sociale e ambientale. E ciò richiede ingenti risorse finanziarie pubbliche e private. L'Europa e le sue istituzioni non potranno quindi essere timide o tornare a vecchi schemi e a regole inadeguate. Il M5S ha un mandato chiaro e lo metterà in pratica. La sviluppo sostenibile - conclude Fraccaro - sarà il faro della nostra azione di Governo e alimenterà quotidianamente l'operato del nuovo Ministero per la Transizione Ecologica”.