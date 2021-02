Governo: Dario Argento ironizza, 'chi potrebbe 'assassinare' quello di Draghi? La Meloni'

11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Chi potrebbe assassinare il governo Draghi? "Forse Giorgia Meloni". Scherza così il re dell'horror Dario Argento, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. "Draghi? Mi piace più di Conte, ha più stile e, cinematograficamente, ha un volto molto cinematografico, un volto da attore americano, interessante, affascinante", dice il regista. E sul ruolo che potrebbe avere Mario Draghi in un suo film, spiega che si tratterebbe di un ruolo "simile a quello che sta facendo, ad esempio il presidente degli Stati Uniti".

Sarebbe l'assassino o l'assassinato? "Potrebbe essere quello che sta per esser assassinato, ad esempio da uno che potrebbe somigliare a Donald Trump, ma che poi ce la fa a divincolarsi, magari aiutato da una guardia del corpo che potrebbe essere un attore Jason Statham. Oppure, restando in politica, da una persona che potrebbe somigliare ad uno come Giorgetti della Lega", è la 'trama' che immagina il regista.