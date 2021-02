Governo: Cucinelli, 'Draghi incarna virtù italiani migliori, darà lustro all'Italia nel mondo'

11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Oggi ritengo che Mario Draghi incarni in pieno le virtù dei migliori italiani, una persona garbata, amabile e credibile, la quale saprà dare all'Italia il lustro che le è di spettanza, restituendole quel ruolo di mediatore culturale che durante i migliori secoli della sua storia le fu proprio dinanzi all'Europa e al mondo, per l'avvenire che ci sta dinanzi come una grande ricchezza". Ad affermarlo, interpellato dall'Adnkronos, l'imprenditore Brunello Cucinelli.