Governo: Crucioli, 'voterò no a Draghi, non mi sento vincolato da Rousseau'

11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Come dichiarato ben prima dell'esito dell'odierna votazione su Rousseau (a cui non ho partecipato, non riconoscendone la legittimità attesa la tendenziosità del quesito e l'intervenuto rinvio del voto precedentemente indetto), non mi ritengo vincolato e confermo di non avere fiducia nel Governo Draghi. Pertanto, nell'esclusivo interesse del popolo italiano, in aula voterò "no" alla fiducia a tale governo e manterrò più attenta che mai la mia vigilanza sull'operato di un esecutivo di tal fatta". Così il senatore M5S Mattia Crucioli su Facebook.