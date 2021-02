Governo: Bonafede, 'voto sì, M5S deve esserci in scelte importanti'

11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "In questi giorni di crisi e incertezza, bisogna avere lucidità e responsabilità nell'interesse degli italiani. Il MoVimento 5 Stelle è stato e continuerà ad essere il pilastro di questa legislatura. Ogni volta che comportamenti personalistici e irresponsabili hanno messo a rischio la tenuta economica (e non solo) del Paese, il MoVimento 5 Stelle ha reagito salvaguardando le ragioni per cui i cittadini ci hanno votato: poche parole e molti fatti, senza mai cadere nelle provocazioni che ridicolizzano la politica, trascinandola nella dimensione puerile e autoreferenziale dello scontro personale". Così il ministro della Giustizia uscente, Alfonso Bonafede, su Facebook.

"Adesso, ancora una volta, siamo chiamati a prendere una decisione importante e certamente difficile: dobbiamo avere la consapevolezza che, mai come ora, le nostre scelte sono destinate a incidere sul futuro del Paese. Su sollecitazione di Beppe Grillo e del Movimento, nel nuovo governo ci sarà il Ministero della Transizione Ecologica. È un primo passo importante. Inoltre, per salvaguardare i risultati raggiunti in questi anni, è fondamentale che il MoVimento 5 Stelle sia presente nel momento in cui verranno fatte le scelte più importanti. È sulla base di queste ragioni che ho deciso di votare 'sì' nella votazione di oggi sulla piattaforma Rousseau", conclude.