Generation affronta la disoccupazione globale con BlackRock, McKinsey & Company, Microsoft Corp. e Verizon

Generation per trasformare i sistemi di occupazione, supportare la nuova ricerca e servire 75.000 persone, durante i prossimi due anni con $77 milioni di nuovi finanziamenti e $50 milioni di risorse in natura

WASHINGTON, 11 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Generation, l'organizzazione globale no-profit per l'occupazione, si è assicurata $77 milioni di nuovi finanziamenti e $50 milioni di dollari di risorse in natura da BlackRock, McKinsey & Company, Microsoft Corp. e Verizon, per accelerare il proprio lavoro nella lotta alla disoccupazione in 14 Paesi in tutto il mondo. Questo impegno combinato consentirà a Generation di sostenere le persone che devono affrontare barriere sistemiche all'occupazione, in particolare i giovani adulti e i lavoratori a metà carriera, dato che il COVID-19 continua a minacciare i posti di lavoro e la crescita economica globale.

Generation forma, inserisce e offre supporto a persone diverse in carriere in grado di cambiare la vita e che sarebbero altrimenti inaccessibili. BlackRock, McKinsey & Company, Microsoft e Verizon consentiranno la significativa espansione della collaborazione di Generation con i governi e altri partner della forza lavoro a livello globale, supportando l'integrazione dell'approccio di Generation all'interno di sistemi esistenti su larga scala, per affrontare la ripresa dei posti di lavoro minacciati dal COVID-19 e oltre.

Con i nuovi finanziamenti, Generation e i suoi partner di forza lavoro serviranno 75.000 persone nei prossimi due anni, inserendole nel mondo del lavoro in modo da offrire loro un reddito stabile e aiutarle a trasformare la loro vita e le loro comunità. Inoltre, questi finanziamenti sosterranno Generation nell'iniziativa di una nuova ricerca globale per l'approfondimento di programmi per la forza lavoro, i datori di lavoro e i responsabili politici. L'impegno del gruppo comprende il finanziamento in contanti, le risorse in natura e i collegamenti con i datori di lavoro nei loro ecosistemi per i diplomati Generation.

Ad oggi, Generation ha 40.000 diplomati nei suoi programmi di occupazione in 14 Paesi in 30 professioni che abbracciano quattro settori: tecnologia, sanità, servizio clienti e commercio qualificato. Il 93% degli studenti di Generation è disoccupato al momento dell'iscrizione al programma e l'84% dei diplomati è occupato entro 3 mesi dal completamento del programma.

I mutamenti economici e sociali su larga scala derivanti dalla pandemia globale hanno aggravato il problema dell'iniquità nelle opportunità di occupazione. Si prevede che l'impatto porterà 47 milioni di donne e ragazze all'estrema povertà, e che oltre un giovane su sei è già senza lavoro. Questa nuova coalizione collaborerà con migliaia di partner del settore pubblico, privato e sociale per contribuire a una ripresa inclusiva dei posti di lavoro.

La Dott.ssa Mona Mourshed, CEO per i finanziamenti globali di Generation, ha commentato: "La scalata verso l'occupazione era già impegnativa per le persone servite da Generation. Ora, con la pandemia globale che ha devastato interi settori e mezzi di sussistenza per milioni di persone, è diventata ancora più ardua. Crediamo di essere in grado di raccogliere questa sfida e di poter trasformare sostanzialmente l'istruzione nei sistemi di occupazione e collegare le persone che affrontano significative barriere sistemiche al lavoro con opportunità in grado di cambiare la loro vita. Siamo lieti che i nostri partner globali condividano questa visione e che con il loro generoso impegno, il nostro raggio d'azione e il nostro impatto sia possibile dare un'accelerazione, nel momento in cui serve di più."

Deborah Winshel, Global Head of Social Impact di BlackRock e President della BlackRock Foundation, commenta:

"L'attenzione di Generation per l'abbattimento delle barriere all'occupazione significativa è in linea con gli obiettivi della Fondazione BlackRock di promuovere eque opportunità economiche nelle nostre comunità. Siamo entusiasti di sostenere un partner orientato allo scopo con piani di crescita ambiziosi per aiutare un maggior numero di persone a intraprendere carriere durature e sostenibili",

Anne-Marie Frassica, Director di Giving Back, McKinsey & Company, commenta:

"La nostra convinzione nel potere del lavoro di trasformare la vita delle persone e le loro comunità è racchiusa nel nostro supporto fondante e duraturo a Generation. Siamo entusiasti di collaborare con aziende leader del settore per sostenere la missione e il lavoro di Generation. Il nostro contributo fornisce risorse flessibili e illimitate che consentiranno a Generation di creare maggiori opportunità economiche per le persone più colpite dalla pandemia globale attraverso la ripresa dal COVID e oltre."

Kate Behncken, Vice President e Lead di Microsoft Philanthropies, commenta:

"Il talento è ovunque, ma le opportunità non lo sono, e Generation sta lavorando per cambiare questa situazione in tutto il mondo preparando e collocando le persone disoccupate e sottoccupate all'interno di una carriera significativa. La partnership di Microsoft con Generation accelera il nostro impegno collettivo per garantire che ogni persona abbia le competenze e l'opportunità di avere successo nell'economia digitale".

Rose Stuckey Kirk, Chief Corporate Social Responsibility Officer di Verizon, commenta:"Per mezzo del nostro piano di business responsabile, Citizen Verizon, stiamo collaborando con Generation per aumentare le iniziative che aiutano le persone a ottenere le competenze di cui hanno bisogno per prosperare nella forza lavoro, contribuire a costruire una società più inclusiva ed equa e aiutarci a realizzare il nostro obiettivo di rivitalizzare e migliorare le competenze di mezzo milione di persone nel corso dei prossimi 10 anni. Siamo entusiasti di far parte di questa coalizione e di sostenere la visione di Generation di creare nuove opportunità per coloro che devono affrontare le disparità economiche e un accesso ineguale agli strumenti che contribuiranno a migliorare le loro competenze, la loro istruzione e la loro opportunità di prosperità economica."

Informazioni su Generation Generation è un'organizzazione no-profit globale che trasforma l'istruzione in sistemi di occupazione per preparare, inserire e supportare le persone in carriere in grado di cambiare la vita e che altrimenti sarebbero inaccessibili. Per ulteriori informazioni, visitare generation.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1436802/Generation_Programme.jpg