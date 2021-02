11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il pilota spagnolo Fernando Alonso è stato investito mentre andava in bicicletta in Svizzera, vicino Lugano, come confermato dal Team Alpine di Formula 1. “Fernando è cosciente, in buon stato d'animo ma sarà sottoposto ad ulteriori esami nella mattinata di domani”, ha spiegato la scuderia dello spagnolo.