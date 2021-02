Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 11 febbraio

11 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - I dati delle regioni di oggi, giovedì11 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da coronavirus in Italia.

Lombardia - Sono 2.434 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono 2.434 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 1.981.

Veneto - Sono 708 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. I dimessi/guariti sono stati 1.030. "Abbiamo un indice Rt allo 0,72, e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100 mila abitanti in una settimana" ha detto il governatore Zaia. "Quindi non ci sono preoccupazioni: la zona gialla in Veneto dovrebbe essere confermata senza problemi", aggiungendo che "tra zone gialle gli spostamenti dovrebbero essere consentiti tra le Regioni".

Piemonte - L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.189 nuovi casi di persone risultate positive oggi 11 febbraio al Covid-19 (di cui 143 dopo test antigenico). Sono 22 i decessi. Dei 1.189 casi, 974 sono nuove segnalazioni di oggi e 215 sono aggiornamenti relativi alla giornata di ieri. Positivi al tampone 5.9% dei 20.128 tamponi eseguiti, di cui 11.657 antigenici. Dei 1.189 nuovi casi, gli asintomatici sono 430 (36,2%). I casi sono 217 di screening, 593 contatti di caso, 379 con indagine in corso , 36 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 119 in ambito scolastico e 1.043 tra la popolazione generale.

Campania - Sono 1.694 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 febbraio. Secondo il bollettino della regione, si registrano altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, secondo le ultime notizie, 151 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.694 nuovi casi, 92 sono risultati sintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.458 (di cui 3.142 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,8%. I positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 237.925 (di cui 2.613 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.611.091 (di cui 53.373 antigenici).

Lazio - Oggi 11 febbraio nel Lazio "su oltre 12mila tamponi (+492) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.261 casi positivi (+234), 31 i decessi (-20) e +2.930 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%. I casi a Roma città sono a quota 600". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Emilia-Romagna - Sono 1.345 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 11 febbraio in Emilia-Romagna, su un totale di 27.703 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. E secondo il bollettino odierno ci sono altri 71 morti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,9%.

Abruzzo - I nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 11 febbraio, in Abruzzo sono 540. E secondo il bollettino odierno ci sono 5 decessi. Sono complessivamente 46686 i casi positivi al Covid 19 registrati nella regione dall'inizio dell'emergenza. I nuovi casi delle ultime 24 ore hanno un'età compresa tra 5 mesi e 95 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 5 in provincia dell'Aquila, 39 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti sale a 1538 (di età compresa tra 55 e 95 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara).

Calabria - Sono 198 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 11 febbraio In Calabria. E 6 i decessi secondo il bollettino odierno. Ad oggi sono stati sottoposti a test 516. 656 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 546.673 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono in tutto 34.933. E secondo dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, ci sono -2 terapie intensive, +445 guariti/dimessi.

Liguria - Sono 319 i nuovi contagi di Coronavirus n Liguria secondo il bollettino di oggi, 11 febbraio. Si registrano altri 8 morti. Sono 3.888 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.606 tamponi antigenici rapidi. Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 666 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 3 in meno di ieri, dei quali 62 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4.131 persone.

Marche - Sono 530 i nuovi positivi registrati oggi, 11 febbraio, nella Marche. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6685 tamponi: 4527 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1913 nello screening con percorso Antigenico) e 2158 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,7%).

Sardegna - Risalgono i decessi per Covid -19 in Sardegna, oggi 10 febbraio sono 10 accertati dall'Unità di crisi regionale. I nuovi casi secondo il bollettino sono 125. I tamponi in più eseguiti sono stati 3.415: il tasso di positività nell'Isola risale al 3,6%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 358 (-7 rispetto al dato di ieri), 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.800, 466 quelle in più guarite. Dei quasi 40mila (39.950) casi positivi complessivamente accertati, 9.271 (+62) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.417 (+32) nel Sud Sardegna, 3.402 (+11) a Oristano, 7.969 (+6) a Nuoro, 12.891 (+14) a Sassari.

Basilicata - Sono 104 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 101 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 988 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Melfi. I lucani guariti sono 55.

Puglia - Su 10.372 tamponi effettuati, sono stati rilevati 1.248 casi positivi: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia Bat, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. Ieri su 10.517 test si erano registrati 1.063 positivi. Oggi sono stati registrati 33 decessi.

Sicilia - Sono 760 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 26 morti. I tamponi effettuati sono stati 21.602. Continua a crescere il numero di pazienti dimessi o guariti, che oggi sono stati 1.666. Attualmente nell'isola ci sono 36.655 positivi, 932 in meno rispetto a ieri, e di questi 1.071 sono ricoverati in regime ordinario, 165 in terapia intensiva e 35.419 sono in isolamento domiciliare.

Valle d'Aosta - Nessun decesso e 9 nuovi casi di Covid 19 in Valle d'Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 7886, quelli ad oggi positivi sono 148, uno in più rispetto a ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva e 130 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 7327, otto in più di ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 72818, piuù 309 rispetto a ieri, di cui 1680 processati con test antigenico rapido.

Friuli - Sono 295 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi 11 febbraio in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino e 16 i decessi. Sono 8830 i tamponi molecolari effettuati, 66 i ricoverati nelle terapie intensive mentre scendono a 457 quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.