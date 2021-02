Covid Campania, 1.694 contagi e 12 morti: bollettino 11 febbraio

11 febbraio 2021 a

Napoli, 11 feb. (Adnkronos) - Sono 1.694 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 febbraio. Secondo il bollettino della regione, si registrano altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, secondo le ultime notizie, 151 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.694 nuovi casi, 92 sono risultati sintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.458 (di cui 3.142 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,8%. I positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 237.925 (di cui 2.613 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.611.091 (di cui 53.373 antigenici)

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 12 nuovi decessi, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. I numero totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 3.966. I nuovi guariti sono 1.140: il totale dei guariti dall'inizio dell'emergenza è 167.666. In Campania sono 115 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.425 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.