Cortina 2021: Innerhofer, 'non sono riuscito a sciare, speriamo vada bene in discesa'

Cortina, 11 feb. - (Adnkronos) - “Ho avuto da subito brutte sensazioni e non sono riuscito a sciare, il tracciato non era facile, bisognava sciare anche con la testa": Così Christof Innehofer dopo il deludente 23° posto nel superG dei mondiali di Cortina. "Sul passaggio dove gli altri sono usciti io ho frenato troppo. In ricognizione avevo pensato che il salto sarebbe stato lungo, e ho frenato troppo -aggiunge il 36enne altoatesino-. Motivazione e fiducia ci sono sempre, speriamo che vada bene domenica”.