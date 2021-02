Analisi portafoglio investimenti: check up gratuito al via con SoldiExpert

11 febbraio 2021 a

(Milano, 11 febbraio 2021) - Capire se il proprio portafoglio finanziario è adeguato ai propri obiettivi finanziari, è ben costruito, robusto ed è un buon affare per il risparmiatore e non magari per la banca o il consulente finanziario che l'ha “venduto” è un aspetto fondamentale da valutare per qualsiasi piccolo o grande investitore.

Per queste ragioni

E' bene ricordare che i servizi di consulenza personalizzata si svolgono in assenza di conflitto di interessi e solo su base

E questo significa che non può ricevere mai (come prescrive la normativa per chi è iscritto in questo speciale ramo) commissioni, provvigioni o incentivi per i prodotti o strumenti consigliati. Un modello di consulenza che nei Paesi avanzati come Stati Uniti e Gran Bretagna è il nuovo standard del settore ma che in Italia è ancora conosciuto da pochi investitori visto che il sistema basato sulle provvigioni fatte pagare al cliente sui prodotti e poi ristornate agli intermediari è un sistema che proprio perché spesso opaco è quello che garantisce il massimo delle rendite per tutta la lunga catena degli intermediari finanziari.

Una bella novità per rompere il muro dei consigli finanziari in conflitto d'interessi quindi il nuovo servizio di

Avere un vestito non adatto, costruito in modo scadente, frutto di consigli magari in conflitto d'interesse (spesso una zavorra in termini di costi impossibili poi da recuperare) o di rami secchi o da potare è il primo aspetto che ciascun investitore dovrebbe valutare. E prima lo fa meglio è perché sia che i mercati salgono che i mercati scendono se si affrontano con portafogli “sballati” e carichi di costi nascosti o mal diversificati scoprirlo dopo vuol dire unicamente distruggere denaro e sciupare opportunità.

Il check up di portafoglio è il primo passo per comprendere a quali rischi si è esposti, quanti soldi si stanno magari sprecando ogni anno in commissioni che si potrebbe evitare di pagare e se il portafoglio familiare è ben diversificato e adatto all'investitore come strategie seguite.

E per diversificato in SoldiExpert SCF si intende anche come strategie sottostanti, perché avere una “torta”, ovvero molti titoli, prodotti o fondi in portafoglio non è la soluzione ma, spesso, il problema. Soprattutto se i costi dei prodotti finanziari e assicurativi in portafoglio sono cari e di nessun valore aggiunto.

Perché è fondamentale effettuare il check up del proprio portafoglio di investimento?

Se vi siete affidati alla consulenza del gestore di filiale, di un promotore finanziario o di un private banker, molti consigli ricevuti potrebbero rivelarsi in realtà la vendita di un prodotto/strumento finanziario (o più di essi) con elevate commissioni e costi a favore della banca. Inoltre, oltre al fattore costo, il portafoglio consigliato dalla banca o al promotore potrebbe essere troppo rischioso o non in linea con gli obiettivi di investimento.

Analizzare il costo di un portafoglio non è un esercizio di “stile”: pagare ogni anno il 2-3% (è capitato di vedere su prodotti confezionati come unit linked costi pagati dagli investitori anche del 4-5% annuo) significa in 10 anni trasferire dal 25% al 50% del patrimonio al proprio intermediario…

Che cos'è il check up di un portafoglio di investimento?

Il check up di portafoglio consiste nella valutazione del portafoglio a 360°. Non solo verranno analizzati singolarmente gli strumenti contenuti ma verrà fatta anche un'analisi sul livello di diversificazione, nonché dei costi sostenuti e la coerenza tra gli obiettivi finali dell'investitore e il grado di rischio del portafoglio.

Effettuare il check up del portafoglio offerto da SoldiExpert SCF è importante per:

• Avere una valutazione del proprio portafoglio a 360° e una vera e propria mappatura dei costi e rischi

• Parlare con un consulente finanziario autonomo abilitato a svolgere questa attività

• Conoscere i reali costi sostenuti e se motivabili

• Conoscere il rischio del portafoglio nei vari scenari

• Capire come proteggere i risparmi da investimenti inefficienti

• Capire fiscalmente quali sono i punti di forza e di debolezza degli strumenti detenuti e se sono possibili alcune ottimizzazioni e valutarne pro e contro

• Conoscere come aumentare la probabilità di rendimento e rivalutazione del portafoglio

• Ottenere una valutazione indipendente e basata su analisi sia qualitativa che quantitativa

• Capire come diversificare al meglio il portafoglio di investimento (ETF, fondi, azioni, obbligazioni…)

• Capire se si sta pianificando correttamente il proprio futuro finanziario

Il servizio di check up di portafoglio di investimento si articola nei seguenti punti:

• Valutazione del portafoglio a 360°

• Valutazione della composizione del portafoglio (azioni, obbligazioni, fondi, sicav, ETF etc)

• Valutazione della coerenza tra il profilo di rischio dell'investitore e la composizione del portafoglio

• Valutazione della capacità dell'investitore di sostenere le perdite

• Valutazione della coerenza tra gli obiettivi finali dell'investitore e il portafoglio di investimento

• Valutazione e quantificazione dei costi palesi e occulti

Se si desidera ricevere un'analisi indipendente o richiedere senza impegno una consulenza gratuita del portafoglio è possibile prenotare un appuntamento con gli esperti di SoldiExpert SCF. Capire qualità e costi che si pagano sugli investimenti è fondamentale al fine di estrarre maggior valore dai propri risparmi.

L'analisi viene svolta interfacciandosi con un esperto abilitato (solo consulenti finanziari iscritti all'Albo OCF, gli unici in Italia che possono trattare questi dati e fornire consulenza) che analizza con la dovuta riservatezza ogni informazione per approfondire tutti gli aspetti più importanti e vi è la possibilità di richiedere naturalmente successivamente un'analisi più approfondita o focus particolari oltre i 30 minuti messi a disposizione gratuitamente tramite la richiesta di una consulenza ulteriore di tipo una tantum o continuativa.

Il checkup può, infatti, dare luogo a una revisione di portafoglio una tantum e prevedere per esempio raccomandazioni di compravendita di strumenti finanziari o invece essere il preludio a un

CHI E' SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

