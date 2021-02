Moda: Amazon e Salvatore Ferragamo, due cause congiunte negli Usa contro i falsi** (3)

11 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Nel nostro marketplace non è consentita la contraffazione e abbiamo dimostrato ai malintenzionati, che tentano di eludere le nostre attività preventive, che intraprendiamo azioni aggressive per perseguire i responsabili delle violazioni della nostra policy - ha commentato Dharmesh Metha, Vicepresidente Customer Trust e Partner Support di Amazon. - Attraverso la nostra Counterfeit Crimes Unit, lavoriamo a stretto contatto con marchi del lusso e di cosmetici, piccole aziende e marchi riconosciuti a livello globale con l'obbiettivo di proteggere la proprietà intellettuale e combattere la contraffazione".

"La azioni che abbiamo messo in atto con grande determinazione negli ultimi anni nella lotta alla contraffazione ci hanno permesso di raggiungere buoni risultati nella tutela del Marchio. Il Made in Italy e la sua qualità basata su valori come la ricerca, l'innovazione, la sostenibilità e l'artigianalità, sono per noi fondamentali e proprio per questo il nostro impegno per salvaguardare il marchio e la nostra community di consumatori è massimo - ha aggiunto Micaela Le Divelec Lemmi, amministratore delegato di Salvatore Ferragamo - L'azione congiunta con Amazon sottolinea come per Ferragamo la protezione della proprietà intellettuale sia prioritaria e come l'Azienda porti avanti la lotta alla contraffazione con grande consapevolezza e decisione".