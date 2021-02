11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Alle amministrative si vota in "1200 comuni" coinvolgendo 20 milioni di cittadini. Lo ripeto per l'ennesima volta: non esiste alcun modello politico da imporre ai territori. Ogni città deciderà in autonomia" ma con uno spirito di "vocazione unitaria". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla Direzione.