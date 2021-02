Usa: Massolo (Ispi), 'impeachment Trump? Il Gop pensa a elezioni di midterm'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Donald Trump al centro della scena. Al Senato si è aperto il secondo processo di impeachment nei confronti del primo presidente nella storia americana a essere sottoposto per due volte alla procedura. Il primo di un presidente non più in carica, in un "Paese diviso". E' possibile che "vada a vuoto" perché "in pubblico e quindi esplicitamente non mi pare che il partito repubblicano sia ancora in grado di affrancarsi da Trump, che continua malgrado tutto a rappresentare per un'ampia base di elettorato repubblicano un punto di riferimento". Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi, parla con l'Adnkronos della "vita politica americana, scandita da elezioni presidenziali, ma anche da elezioni di midterm", quelle di novembre 2022.

"Prima di trascurare un capitale di consenso così rilevante - osserva - i repubblicano ci pensano". Da un lato la volontà di 'archiviare' Trump, dall'altro le dinamiche politiche. "Trump ha ancora quel partito in mano - continua - e quindi prima di prendere le distanze ci vorrà un po' di tempo, il che significa che è possibile che per la seconda volta non si registri la maggioranza richiesta al Senato" perché il tycoon venga condannato nel nuovo processo di impeachment dopo l'assoluzione nel febbraio del 2020 nel primo procedimento che era stato intentato per la vicenda Kievgate.