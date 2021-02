Sostenibilità: Federmanager, web talk e presentazione indagine

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Labitalia) - "Quali sono gli impatti strategici e quali gli strumenti operativi che le imprese devono considerare per essere davvero sostenibili? A questo interrogativo risponderemo con un web talk sul tema 'Manager e sostenibilità' giovedì 18 febbraio, a partire dalle ore 17,30 dedicato ai percorsi pratici che i manager possono intraprendere per ottenere risultati significativi sulla propria realtà aziendale in termini di sostenibilità. Durante l'evento presenteremo inoltre i dati della indagine 'La sostenibilità competitiva', realizzata dall'Osservatorio 4.Manager su un campione di circa 800 manager del settore industria e servizi iscritti a Federmanager". E' quanto si legge in una nota Federmanager.

"Insieme a speaker - spiega - parleremo quindi di profitto e competitività e di come trasformare la sostenibilità ambientale in un driver di sviluppo, rifletteremo sui passi decisivi che imprese e istituzioni dovranno compiere nella direzione della sostenibilità anche alla luce di Next generation Eu. Ma soprattutto cercheremo di comprendere meglio l'impegno dei manager per raggiungere gli obiettivi".

I lavori saranno aperti da Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager a cui seguiranno gli interventi di Francesco Rutelli, presidente Anica, Anica Academy e Soft Power Club, e Maria Cristina Piovesana, vice presidente Confindustria con delega all'ambiente, sostenibilità e cultura. Degli impatti strategici e degli strumenti operativi per realizzare la sostenibilità in azienda ragioneranno Vincenzo Donnamaria, socio fondatore network Pactum, e Alessandro Lanza, direttore fondazione Eni - Enrico Mattei, università Luiss Guido Carli.