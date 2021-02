Recovery: Stefano, 'con voto Parlamento Ue si apre fase politica nuova'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il regolamento sul Recovery Fund, che sarà presto in vigore. Si apre con questo voto una fase politica nuova in cui gli Stati avranno a disposizione maggiori strumenti e risorse straordinarie per dare risposte concrete ai propri cittadini". Lo dice il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche dell'Unione europea.

"Fino al prossimo 30 aprile, data ultima di trasmissione dei piani -aggiunge- avremo il giusto tempo per realizzare un buon lavoro in Parlamento, insieme con il nuovo governo, col contributo che verrà dal dibattito e dal confronto. Il nostro Parlamento è chiamato ad assumere un ruolo importante, centrale e decisivo nella redazione del Recovery plan, ossia nella redazione di questo strumento di pianificazione eccezionalmente importante. Sono certo che riusciremo a mettere insieme un contributo qualificato e qualificante".