Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "A me basta, a legislazione vigente, una politica seria di controllo e verifica di chi entra nel Paese. Non stiamo a smontare e rimontare decreti". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito del tema dell'immigrazione, in un'intervista ad 'Avvenire'.