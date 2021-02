10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "ll M5S decida il prima possibile se appoggiare un governo Draghi, come auguro, o meno. L'Italia aspetta ormai da troppo tempo un Governo e un Parlamento pienamente operativi. La pandemia Covid19 non aspetta". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca Vacca.