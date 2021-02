Governo Draghi, le consultazioni di oggi: news

10 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nuova giornata di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi in vista del nuovo govenro. A partire dalle 10.30, a Montecitorio, l'ex presidente della Bce ha incontrato enti locali e forze sociali.

''Come conferenza delle Regioni abbiamo indicato due priorità assolute: la prima è quella della lotta alla pandemia, che rispetto allo scorso anno vede uno strumento nuovo e decisivo, i vaccini. Quindi abbiamo offerto tutta la nostra collaborazione affinché la campagna vaccinale sia la più rapida e incisiva possibile''.

''In quanto sentinelle del territorio siamo consapevoli delle difficoltà del momento, e con molta discrezione abbiamo voluto dare alcuni spunti per traghettare il paese verso un nuovo futuro. Già ad agosto abbiamo offerto una nostra proposta al governo sull'utilizzo dei fondi del Recovery perché siamo consapevoli che il rilancio economico e sociale del Paese non può fare a meno della complessa articolazione e delle competenze e anche delle funzioni strategiche che ci sono nelle nostre città''. Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. ''La nostra capacità di mediazione, quella dei sindaci tra questi bisogni e la capacità di dare risposte a bisogni e aspirazioni credo che possa essere utile anche per il governo", ha aggiunto. ''Abbiamo presentato il nostro piano, sono dieci interventi, si chiama 'Città Italia''', ha spiegato Decaro. ''Al presidente Draghi abbiamo offerto insieme con le Regioni la nostra collaborazione sul piano nazionale di vaccinazione. Ci siamo messi a disposizione su un tema che non è di nostra competenza, la possibilità di recuperare con i centri estivi un gap dal punto di vista della formazione, una sorta di ristoro educativo nei confronti dei ragazzi che hanno subito per primi la crisi in questi mesi'', ha aggiunto. E ''abbiamo chiesto la possibilità di avere un unico interlocutore all'interno della compagine di governo, senza tracciare profili, per avere una collaborazione stretta con il sistema delle autonomie locali e permettere al sistema delle autonomie locali di poter partecipare a questa grande sfida per superare l'emergenza e far ripartire il nostro Paese''.

''Abbiamo espresso al presidente incaricato il nostro più convinto sostegno all'azione che dovrà intraprendere e la viva speranza che il consenso parlamentare riservato al suo programma sia ampio e solido''.

Cgil

"E' una novità che anche le parti sociali siano state coinvolte nella fase di istituzione di un nuovo governo; non succedeva da tanto tempo. E' chiaro che abbiamo sottolineato la responsabilità che questo comporta e la necessita di come questo confronto debba proseguire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi quando il governo avrà avuto la fiducia , per affrontare in modo nuovo i problemi di fronte". Lo dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. "Ci auguriamo che il nuovo governo dopo aver ricevuto la fiducia in parlamento strutturi un sistema di confronto con le parti sociali sia su investimenti europei che sul lavoro. Noi siamo pronti al confronto ma rivendichiamo che il mondo del lavoro sia messo in condizione di essere protagonista dei cambiamenti", ha aggiunto Landini per il quale "quando si parla di dare un futuro ai giovani e se si vuole costruire un clima di coesione allora bisogna dire che i giovani sono anche figli di migranti e se si vuole creare un clima di coesione diverso serve che chi nasce qui o ha studiato qui abbia gli stessi diritti di cittadinanza di tutti gli altri". "Se quindi oggi la coesione è un obiettivo è l'occasione di metterla in pratica concretamente per affrontare la situazione difficile che abbiamo di fronte", conclude.

Cisl

"Nell'emergenza del Paese c'è soprattutto il tema del lavoro: i dati parlano di centinaia di migliaia di posti persi. Per questo abbiamo chiesto che il tema del blocco dei licenziamenti e la proroga della cig Covid sia assolutamente confermata". Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan, nel corso dell'incontro con il presidente del consiglio incaricato, Mario Draghi. "Abbiamo dato tutta la nostra disponibilità per un nostro contributo in un rapporto concertativo. Ci è sembrato che Draghi fosse interessato alle nostre priorità e abbia condiviso che il confronto possa andare avanti lavorando insieme", ha aggiunto Furlan.

Uil

Al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, ''abbiamo sottolineato quello che per noi è il dramma su cui si deve intervenire subito: quello delle diseguaglianze sociali in questo paese''. Lo afferma il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine delle consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Si tratta di un tema che, a causa della pandemia, ''si è aggravato: registriamo ancora di più disuguaglianze tra nord e sud, tra uomini e donne, tra giovani e anziani''.

Le banche sono molto impegnate e molto preoccupate per quello che possono essere i rischi che possono toccare le imprese in difficoltà a seguito della pandemia e che, conseguentemente alle imprese, possono toccare le banche stesse".

"Il contributo che gli assicuratori possono dare poggia su due pilastri della nostra industria: la protezione dei cittadini e delle imprese laddove il governo non arriva, in una partnership tra pubblico e privato e l'altro con gli investimenti di medio e lungo termine che sono la caratteristica dell'investimento nel mondo delle assicurazioni". Lo ha detto la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, al termine dell'incontro di oggi nell'ambito delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. "Questi due grossi temi, importanti per la ripresa e la resilienza del Paese, dovranno essere accompagnati, soprattutto gli investimenti, dalle riforme necessarie per renderli utili all'interno delle nostre gestioni. Noi - ha concluso Farina - saremo presenti, faremo di più di ciò che facciamo oggi e seguiremo con attenzione gli sviluppi".

''Abbiamo avuto l'impressione che le riflessioni che abbiamo portato al presidente siano state di grande interesse e che il governo che si va insediando abbia la consapevolezza di avere il bisogno un esercito civile diffuso in tutta Italia, sindaci, amministratori locali, presidenti di Regione che facciano la propria parte e poi attuino questa sfide che sono quella della vaccinazione e quella di questi nuovi investimenti ''. Lo ha detto il presidente dell'Upi Michele De Pascale al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. ''Vorremo evitare che si ripetano tragedie come quella del ponte di Genova, purtroppo la situazione dei ponti e dei viadotti nel nostro Paese è in grandissima difficoltà. Le Province gestiscono il 70% della rete viaria, questa è l'occasione per mettere a norma tutte le infrastrutture del nostro Paese che sono a rischio'', ha detto ancora De Pascale aggiungendo: ''In questo paese la situazione delle scuole da un punto di vista edilizio è una forte criticità, lo abbiamo visto durante la pandemia. Il recovery plan è l'occasione per dire ai cittadini italiani che non ci sarà mai più una scuola non a norma da un punto di vista sismico''. Infine De Pascale ha chiesto che sia portata a termine la riforma del Tuel avviata dal governo Conte.