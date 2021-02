10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Noi siamo perfettamente in linea con Draghi, visto che non abbiamo mai chiesto la flat tax o la patrimoniale. Però dobbiamo fare una riforma fiscale per abbassare le tasse e rendere più semplice il sistema". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Tgcom24.