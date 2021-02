Foibe: Salvini, 'revocare onorificenza a Tito'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo nessuna iniziativa può cancellare la sofferenza di un'intera comunità, sebbene un passaggio doveroso resti ancora da fare per rimuovere almeno la vergogna di anni e anni di rimozione e silenzi. Penso alla proposta di legge di cui sono primo firmatario affinché sia revocata l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce conferita nel 1969 dal Presidente Saragat al Maresciallo Tito, responsabile politico di quei massacri. Sarebbe un atto simbolico, certo, ma significativo". Lo scrive il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un intervento su 'Il Piccolo', in occasione della Giornata del ricordo, dedicata alla memoria delle Foibe.