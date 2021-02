Foibe: Sala, 'negazionismo è male che abbiamo il dovere di estirpare'

10 febbraio 2021 a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Oggi è il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. Fare memoria sugli orrori commessi sul confine orientale e sull'esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate è un dovere civile e umano affinché queste tragedie non accadano mai più". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione della cerimonia di deposizione della corona in memoria delle vittime delle Foibe davanti al monumento a loro dedicato in piazza della Repubblica. "La nostra responsabilità al ricordo nei confronti delle vittime, dei loro familiari e di chi è stato costretto a lasciare tutto è enorme: il negazionismo è un male che abbiamo il dovere di estirpare, sempre", aggiunge.