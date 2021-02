Foibe: presidente Consiglio Regione Lombardia, 'ristabilire una memoria condivisa' (2)

10 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “I lavori presi in esame dalla Commissione sono stati tutti significativi e validi per i contenuti evidenziati –ha sottolineato Giovanni Malanchini- nostro dovere morale e istituzionale è oggi quello di contrastare certe teorie revisioniste sbagliate e inaccettabili e di riportare così nella giusta luce il sacrificio di quella parte d'Italia che pagò per tutti la sconfitta militare del Paese. Dobbiamo adoperarci perché il testimone di quelle memorie possa essere consegnato alle nuove generazioni affinchè tragedie simili non si ripetano mai più”. Quest'anno il concorso ha avuto come tema: “Foibe ed esodo Giuliano Dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” e ha visto la partecipazione di scuole secondarie di I° e II° appartenenti a 4 province diverse (Bergamo, Lodi, Milano e Varese). Complessivamente sono stati presentati 26 elaborati tra individuali e di gruppo, realizzati da 105 studenti.

A causa delle disposizioni vigenti legate alla situazione emergenziale creata dal Covid-19, per questa edizione i vincitori non avranno la possibilità di effettuare il viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, come previsto dalla legge regionale istitutiva del concorso, ma le loro scuole riceveranno un contributo economico. Alle scuole vincitrici verrà erogato un contributo di cinquemila euro per la classe prima classificata (tremila per la seconda classe classificata e duemila per la terza) e di 1500 euro per il primo studente classificato nell'elaborato individuale (mille euro al secondo, 500 euro al terzo).

In concomitanza con la cerimonia di premiazione questa mattina le bandiere di Palazzo Pirelli, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono rimaste esposte a mezz'asta in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano e delle vicende che hanno interessato il confine orientale.