Final Eight 11 – 14 febbraio Snaipay e Lega Basket Serie A sempre insieme per promuovere i valori sani dello sport

10 febbraio 2021 a

a

a

(Milano, 10 Febbraio 2021) -

Prosegue la partnership per il secondo anno consecutivo con la presenza del brand Snaipay durante tutte le partite di Final Eight.

Il brand Snaipay, la piattaforma del Gruppo Snaitech per i servizi a valore aggiunto, per il secondo anno consecutivo, sarà presente come Platinum Sponsor in tutti match della LBA Final Eight 2021, in programma dall'11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago.

Snaipay è il brand che semplifica la vita degli Italiani con tanti servizi utili e innovativi a portata di mano. Pagare una bolletta o una multa, ricaricare il credito telefonico o la Pay TV, acquistare una gift card sono solo alcune delle cose che si possono fare nelle edicole, tabaccherie, bar e altri esercizi che espongono la vetrofania Snaipay. Una rete di circa 70 aziende partner e 6.500 punti vendita in continua espansione che rende sempre più facile, comodo e veloce effettuare acquisti, pagamenti e ricariche direttamente nel negozio sotto casa.

La Platinum Sponsorship di Snaipay con LBA per la stagione 2020/21 prevede la visibilità del brand sui LED a bordo campo durante tutti i match del campionato, oltre a un programma di attività di marketing e CSR. Il basket è uno sport perfettamente coerente con i valori di fairplay e sana passione sportiva che l'azienda condivide da sempre. Un'attività che vuole essere anche da supporto alla rete di punti vendita distribuiti capillarmente sul territorio nazionale.

Ufficio stampa Gruppo Snaitech

E-mail:

Cell: 348.4963434