Coronavirus, Oms: "Continua a scendere numero nuovi casi"

10 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il numero dei nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nel mondo è sceso per la quarta settimana consecutiva. A segnalarlo è l'Organizzazione mondiale della Sanità, che aggiornando i dati settimanali ha parlato di 3,1 milioni di nuovi casi registrati la settimana scorsa, il 17% in meno della settimana precedente. Si tratta del numero più basso dall'ultima settimana di ottobre. La maggior parte dei nuovi casi è emersa negli Stati Uniti, con 871.365 infezioni, il 19% in meno della settimana scorsa. Tra i paesi con maggior numero di nuovi casi anche il Brasile, la Francia, la Russia, il Regno Unito. Il calo più evidente si è registrato in Africa, (22%). A livello mondiale, i casi di contagio sono stati 105,4 milioni, i decessi 2,3 milioni.