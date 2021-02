Coronavirus: Israele, vaccinati 400 palestinesi

10 febbraio 2021 a

Tel Aviv, 10 feb. (Adnkronos) - Circa 400 palestinesi - tra residenti a Gerusalemme Est e possessori di regolari permessi di lavoro - sono stati vaccinati oggi in Israele contro il Covid-19. Come ha riferito il 'Times of Israel', i vaccini sono stati somministrati in un centro allestito del Magen David Adom (Mda), la Croce Rossa israeliana, vicino al checkpoint di Qalandiya.

"I palestinesi possono venire e vaccinarsi, inclusi quelli che hanno carte d'identità dell'Autorità palestinese e permessi di lavoro", ha dichiarato un portavoce dell'Mda.

Quello odierno è il primo gruppo di palestinesi immunizzato in Israele. Sono circa 120mila i palestinesi che lavorano legalmente nello Stato ebraico o negli insediamenti, secondo i dati ufficiali del governo di Tel Aviv.