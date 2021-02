Coronavirus: esperti Oms raccomandano vaccino AstraZeneca per over 65

10 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità raccomandano l'uso del vaccino Oxford-AstraZeneca anche per gli over 65 e contro le varianti del virus Sars-Cov-2. Il gruppo consultivo di esperti sull'immunizzazione (Sage) dell'Oms ha emesso le raccomandazioni provvisorie su questo vaccino, illustrate in conferenza stampa a Ginevra. "Potrebbe essere somministrato a persone di 18 anni e più, senza un limite di età superiore". Questo "significa che le persone over 65 anni dovrebbero ricevere la vaccinazione", ha evidenziato Alejandro Cravioto, presidente del Sage.